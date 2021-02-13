Один человек погиб и двое пострадали при обрушении ангара в Новой Москве

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Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения ангара в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Один человек погиб и двое пострадали при обрушении ангара в Новой Москве
  • РИА Новости

«Из-под завалов извлечены два человека, они переданы нарядам скорой помощи», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что в ходе поисковых работ обнаружен третий человек, без признаков жизни.

Уточняется, что ангар рухнул под тяжестью снега. 

Как сообщили в прокуратуре Москвы, по факту обрушения крыши ангара проводится проверка.

Ранее в результате обрушения крыши ангара в Калужской области погиб один человек. По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за скопления большого количества снега.

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