Один человек погиб и двое пострадали при обрушении ангара в Новой Москве
- РИА Новости
«Из-под завалов извлечены два человека, они переданы нарядам скорой помощи», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве добавили, что в ходе поисковых работ обнаружен третий человек, без признаков жизни.
Уточняется, что ангар рухнул под тяжестью снега.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, по факту обрушения крыши ангара проводится проверка.
Ранее в результате обрушения крыши ангара в Калужской области погиб один человек. По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за скопления большого количества снега.