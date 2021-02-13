На месте обрушения крыши ангара в Калужской области нашли тело мужчины
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- РИА Новости
«Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли», — сказали агентству.
Как уточняется, частичное обрушение кровли произошло в ангаре площадью 50 на 100 м в Людинове.
Под завалами может находиться ещё один человек. В зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений.
По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за большого скопления снега.