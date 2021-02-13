На месте обрушения крыши ангара в Калужской области нашли тело мужчины

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На месте обрушения крыши ангара в Калужской области нашли тело погибшего. Об этом сообщили ТАСС в МЧС.
На месте обрушения крыши ангара в Калужской области нашли тело мужчины
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

«Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли», — сказали агентству.

Как уточняется, частичное обрушение кровли произошло в ангаре площадью 50 на 100 м в Людинове.

Под завалами может находиться ещё один человек. В зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за большого скопления снега.

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