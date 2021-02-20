Глава Красноярского края взял на контроль ЧП на фабрике в Норильске
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«Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле у губернатора», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева.
Заблев отметил, что Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции.
По поручению губернатора, к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района.
Ранее уголовное дело было возбуждено после обрушения на Норильской обогатительной фабрике.