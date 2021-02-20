Глава Красноярского края взял на контроль ЧП на фабрике в Норильске

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль инцидент с обрушением в цеху на Норильской обогатительной фабрике.

«Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле у губернатора», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева.

Заблев отметил, что Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции.

По поручению губернатора, к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района.

Ранее уголовное дело было возбуждено после обрушения на Норильской обогатительной фабрике.