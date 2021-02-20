Названа возможная причина обрушения на фабрике в Норильске

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У здания обрушившегося цеха в Норильске были дефекты, которые могли стать причиной случившегося, заявили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что после их обнаружения было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ.

Ранее было возбуждено уголовное дело после обрушения на Норильской обогатительной фабрике.

Всего под завалами, по предварительным данным, было восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой, ещё двоих в настоящее время ищут, сообщили в СК.

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