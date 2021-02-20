Пять человек госпитализированы после ЧП в Норильске

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Пять человек были госпитализированы после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, их состояние тяжёлое.

«По состоянию на 09:00 (05:00 мск) в Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пятеро пострадавших в тяжёлом состоянии», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава Красноярского края.

Отмечается, что для помощи пострадавшим привлечены бригады травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль инцидент с обрушением в цеху на Норильской обогатительной фабрике.

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