Пять человек госпитализированы после ЧП в Норильске

Пять человек были госпитализированы после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, их состояние тяжёлое.

«По состоянию на 09:00 (05:00 мск) в Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пятеро пострадавших в тяжёлом состоянии», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава Красноярского края. Отмечается, что для помощи пострадавшим привлечены бригады травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс взял на личный контроль инцидент с обрушением в цеху на Норильской обогатительной фабрике.