Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергическую реакцию

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT, какие продукты чаще всего вызывают аллергическую реакцию.

«Самый распространённый эффект, который мы наблюдаем при пищевой аллергии, — это атопический дерматит или экзема. Наиболее часто их вызывают те продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. То есть самыми распространёнными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы. Каждый раз нужно индивидуально смотреть спектр аллергенов»,— объяснил Болибок.

Он отметил, что сейчас подобная диагностика доступна. При этом наибольшее распространение всё-таки получает реакция по крови, добавил специалист.

«То есть можно сдать кровь и сразу одномоментно выявить большинство аллергенов. Поэтому не надо гадать, надо обращаться к аллергологу. Само по себе лечение пищевой аллергии, с одной стороны, простое, с другой — сложное. Если полностью исключить из пищи причинно-значимый аллерген, то все симптомы исчезают», — пояснил врач.

По его словам, сложность заключается в том, что некоторые пищевые аллергены настолько распространённые, что составить такую диету, чтобы человек не получал этот аллерген с пищей, бывает достаточно сложно.

«Нужно привлекать профессиональных диетологов, которые помогли бы составить такую диету», — заявил он.

При этом Болибок объяснил, что есть понятие степени выраженности аллергии. Как добавил эксперт, например, употребление цитрусовых фруктов может внезапно вызвать у некоторых людей крапивницу.

«Люди пугаются, соответственно, сразу начинается поиск врача. Это более выраженная реакция, но она случается реже, чем на те продукты, которые я назвал. То же самое касается орехов. Орехи — достаточно сильный аллерген, но он редкий», — заявил собеседник RT.

Он также отметил, что ещё одним из проявлений пищевой аллергии может быть нарушение работы пищеварительного тракта, но такая реакция может быть, наоборот, слабовыраженной, что затрудняет диагностику и поиск врача.

«То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого, и так и не попасть к аллергологу на консультацию», — заключил он.

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