Онищенко оценил решение властей Чечни и Удмуртии отменить масочный режим

Депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал решение властей Чечни и Удмуртии отменить обязательный масочный режим.

По его словам, оно принималось «не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки».

«Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учётом выборочных групповых исследований на напряжённость иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — заявил он в эфире НСН.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.