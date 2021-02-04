Роспотребнадзор не фиксирует случаев бразильского штамма COVID-19 в России

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заболевания штаммами коронавируса, которые ранее обнаружили в Бразилии и Южной Африке.

«На данный момент на территории России не выявлено случаев заболевания южноафриканским и бразильским вариантами SARS-CoV-2», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в России создали и утвердили стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2. Как заявили в Минздраве, это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному знаменателю.

В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создана тест-система для выявления британского штамма коронавируса.