Роспотребнадзор не фиксирует случаев бразильского штамма COVID-19 в России

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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заболевания штаммами коронавируса, которые ранее обнаружили в Бразилии и Южной Африке.
Роспотребнадзор не фиксирует случаев бразильского штамма COVID-19 в России
  • РИА Новости

«На данный момент на территории России не выявлено случаев заболевания южноафриканским и бразильским вариантами SARS-CoV-2», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в России создали и утвердили стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2. Как заявили в Минздраве, это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному знаменателю.

В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создана тест-система для выявления британского штамма коронавируса.

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