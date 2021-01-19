Попова рассказала о создании теста на британский штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создана тест-система для выявления британского штамма коронавируса.

Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, «это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР-тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование».

Также Попова рассказала, что в России готова к регистрации «иммунохроматографическая тест-система» для определения антигена вируса.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что британский штамм COVID-19 к марту имеет шансы стать самым распространённым штаммом коронавируса в России.