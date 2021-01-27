Роспотребнадзор: в России не выявили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии

Южноафриканский и японский штаммы коронавирусной инфекции в России не обнаружены. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он отметил, что ведомство следит за циркуляцией штаммов на российской территории.

«Пока южноафриканский и японский штаммы коронавируса в России не обнаружены», — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее в ВОЗ заявили, что изучают все появляющиеся варианты вируса. По данным организации, ни один из них не утяжеляет течение болезни.

25 января сообщалось, что специалисты центра сумели получить первое изображение британского штамма коронавируса.