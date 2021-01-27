Роспотребнадзор: в России не выявили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
- © REUTERS/Tatyana Makeyeva
Он отметил, что ведомство следит за циркуляцией штаммов на российской территории.
«Пока южноафриканский и японский штаммы коронавируса в России не обнаружены», — цитирует специалиста РИА Новости.
Ранее в ВОЗ заявили, что изучают все появляющиеся варианты вируса. По данным организации, ни один из них не утяжеляет течение болезни.
25 января сообщалось, что специалисты центра сумели получить первое изображение британского штамма коронавируса.