В Минздраве рассказали об «эталонном» штамме коронавируса

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В России создан и утверждён стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, что позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному знаменателю.
В Минздраве рассказали об «эталонном» штамме коронавируса
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 — уникальная разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России — успешно прошёл испытания на базе ВНИИ метрологической службы Росстандарта, был утверждён Росстандартом и внесён в базу Государственной службы стандартных справочных данных (ГК2020/1)», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что появление стандарта упростит процесс поиска лекарств от коронавируса и сделает более точным определение их эффективности.

Также наличие «эталонного» штамма является залогом качества и постоянства результатов диагностики с использованием разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления коронавируса.

Ранее стало известно, что в России проведено более 103 млн тестов на выявление коронавируса.

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