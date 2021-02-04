В России проведено более 103 млн тестов на COVID-19

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В России проведено более 103 млн тестов на выявление коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В России проведено более 103 млн тестов на COVID-19
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«В Российской Федерации проведено более 103,2 млн тестов на коронавирус», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что за последние сутки было сделано 382 тыс. тестов.

По информации ведомства, на данный момент под наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются примерно 626,2 тыс. человек.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, какие осложнения может вызывать коронавирус.

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