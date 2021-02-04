В России проведено более 103 млн тестов на COVID-19
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«В Российской Федерации проведено более 103,2 млн тестов на коронавирус», — цитирует ТАСС пресс-службу.
Отмечается, что за последние сутки было сделано 382 тыс. тестов.
По информации ведомства, на данный момент под наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются примерно 626,2 тыс. человек.
Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, какие осложнения может вызывать коронавирус.