Врач рассказала о возможных осложнениях после перенесённого коронавируса

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, какие осложнения может вызывать коронавирус.

Последствия могут возникнуть спустя некоторое время после перенесённой инфекции, рассказала она в беседе с «Российской газетой».

«Это мультисистемное заболевание. Рецепторы к вирусу есть в лёгких, сердце, почках, печени и кишечнике. Поэтому поражаться могут все органы, но в большей степени лёгкие», — рассказала специалист.

Не стоит после перенесённой болезни пытаться сразу вернуться к привычному темпу жизни. Тем более что отрицательные тесты на COVID-19 ещё не означают полного выздоровления.

«Если появились «перебои» в работе сердца, чувство нехватки воздуха при привычной физической нагрузке, надо обязательно обратиться к врачу. После перенесённого заболевания может оставаться фиброз лёгких, поэтому через 1—1,5 месяца желательно повторить КТ лёгких и пройти реабилитацию», — советует врач.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.