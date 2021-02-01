Врач рассказала о возможных осложнениях после перенесённого коронавируса

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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, какие осложнения может вызывать коронавирус.
Врач рассказала о возможных осложнениях после перенесённого коронавируса
  • Reuters

Последствия могут возникнуть спустя некоторое время после перенесённой инфекции, рассказала она в беседе с «Российской газетой».

«Это мультисистемное заболевание. Рецепторы к вирусу есть в лёгких, сердце, почках, печени и кишечнике. Поэтому поражаться могут все органы, но в большей степени лёгкие», — рассказала специалист.

Не стоит после перенесённой болезни пытаться сразу вернуться к привычному темпу жизни. Тем более что отрицательные тесты на COVID-19 ещё не означают полного выздоровления.

«Если появились «перебои» в работе сердца, чувство нехватки воздуха при привычной физической нагрузке, надо обязательно обратиться к врачу. После перенесённого заболевания может оставаться фиброз лёгких, поэтому через 1—1,5 месяца желательно повторить КТ лёгких и пройти реабилитацию», — советует врач.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

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