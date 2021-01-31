В Москве за сутки выявили 2284 пациента с коронавирусом

В Москве в течение суток зафиксировали 2284 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Москва — 2284», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что в Петербурге за прошедшие 24 часа выявили 2160 человек с коронавирусом, в Подмосковье — 1082.

Всего в России за сутки выявили 18 359 случаев заболевания COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.