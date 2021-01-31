Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Москве

В Москве около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На сегодняшний день записались около 500 тыс. человек, больше 300 тыс. привились уже», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что количество повторных заболеваний коронавирусом в городе низкое и составляет меньше 1%.

Ранее врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова установили в ходе исследования, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой доноров, вакцинированных от COVID-19, более эффективно, чем лечение плазмой переболевших.