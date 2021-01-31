Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Москве

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В Москве около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Москве
  • © РИА Новости

«На сегодняшний день записались около 500 тыс. человек, больше 300 тыс. привились уже», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что количество повторных заболеваний коронавирусом в городе низкое и составляет меньше 1%.

Ранее врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова установили в ходе исследования, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой доноров, вакцинированных от COVID-19, более эффективно, чем лечение плазмой переболевших.

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