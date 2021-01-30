Врачи выяснили эффективность плазмы вакцинированных против COVID-19

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Врачи Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова установили в ходе исследования, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой доноров, вакцинированных от COVID-19, более эффективно, чем лечение плазмой переболевших.
Врачи выяснили эффективность плазмы вакцинированных против COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, с ноября 2020 года в лечебных учреждениях Минобороны применяется метод лечения коронавирусных пациентов плазмой доноров, вакцинированных от COVID-19.

При этом первым данный метод применил Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко в Москве.

В Минобороны добавили, что в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении COVID-19.

«Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров по сравнению с плазмой переболевших», — заявили в министерстве.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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