В России выявили 18 359 случаев коронавируса за сутки

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RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 18 359 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 850 439. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России выявили 18 359 случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости

За сутки в России умерли 485 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 73 182.

Выздоровели за последние 24 часа 20 040 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 300 004.

Накануне в России зарегистрировали 19 032 новых случая заболевания коронавирусом и 512 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 24 502 пациента.

Ранее в Минобороны рассказали, что врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова установили в ходе исследования, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой доноров, вакцинированных от COVID-19, более эффективно, чем лечение плазмой переболевших.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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