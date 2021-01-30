В России выявили 19 032 случая коронавируса за сутки

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RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 032 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 832 080. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России выявили 19 032 случая коронавируса за сутки
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За сутки в России умерли 512 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 72 697.

Выздоровели за последние 24 часа 24 502 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 279 964 пациента.

Накануне в России зарегистрировали 19 238 новых случаев заболевания коронавирусом и 534 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 26 204 пациента.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил мнение, что февраль — март станут переломными моментами в борьбе с коронавирусом и пандемия начнёт отступать.

Также Мурашко рекомендовал раньше госпитализировать пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией в целях профилактики, чтобы избежать осложнений.

Ирина Добрецова, кандидат медицинских наук, руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач-педиатр, в беседе с ФАН рассказала о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19.

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