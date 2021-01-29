В России выявили 19 238 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 238 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 813 048. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 534 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 72 185.

Выздоровели за последние 24 часа 26 204 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 255 462 пациента.

Накануне в России зарегистрировали 19 138 новых случаев заболевания коронавирусом и 575 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 26 775 пациентов.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться.

Он напомнил, что в последнее время были обнаружены новые штаммы вируса, и призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении болезни.