В России выявили 19 138 случаев коронавируса за сутки
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За сутки в России умерли 575 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 71 651.
Выздоровели за последние 24 часа 26 775 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 229 258 пациентов.
Накануне в России зарегистрировали 17 741 новый случай заболевания коронавирусом и 594 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 27 922 пациента.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться.
Он напомнил, что в последнее время были обнаружены новые штаммы коронавируса, а также призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.