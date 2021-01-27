Путин допустил, что пандемия коронавируса может затянуться

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться, предупредил президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе.

Глава государства напомнил, что в последнее время были обнаружены новые штаммы COVID-19, и призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.

«Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться её неконтролируемые очаги, она не имеет границ. Для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому нужно извлечь уроки из текущей ситуации», — призвал Путин.

По его словам, необходима координация работы всего мирового сообщества, чтобы предложить меры по повышению эффективности системы мониторинга появления подобных заболеваний, а также начать работу по распространению вакцин в нуждающиеся страны, в частности африканские.

Ранее Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.