Путин допустил, что пандемия коронавируса может затянуться

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться, предупредил президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе.
Путин допустил, что пандемия коронавируса может затянуться
  • РИА Новости

Глава государства напомнил, что в последнее время были обнаружены новые штаммы COVID-19, и призвал создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения.

«Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться её неконтролируемые очаги, она не имеет границ. Для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому нужно извлечь уроки из текущей ситуации», — призвал Путин.

По его словам, необходима координация работы всего мирового сообщества, чтобы предложить меры по повышению эффективности системы мониторинга появления подобных заболеваний, а также начать работу по распространению вакцин в нуждающиеся страны, в частности африканские.

Ранее Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

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