Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом на фоне появления новых штаммов, прогнозировать сложно, заявил президент России Владимир Путин.

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять», — сказал российский лидер на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

По его словам, необходимо принимать своевременные решения, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки — в другом.

Ранее Путин поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.

За последние сутки COVID-19 выявили у 24 763 человек в стране, за всё время зафиксировано 3 495 816 случаев.