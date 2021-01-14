В России за сутки выявили 24 763 случая коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 24 763 человек в 85 регионах. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 3 495 816 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 13,8% новых заболевших нет симптомов.

За сутки в России умерли 570 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, увеличилось до 63 940.

После выздоровления от коронавируса в России выписали ещё 27 956 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 в стране вылечились 2 882 044 заболевших.

Накануне в России зарегистрировали 22 850 случая заболевания и 566 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. В то же время 28 658 человек вылечились от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в России.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Взглядом» рассказал, как возникает коллективный иммунитет.