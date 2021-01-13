В России за сутки выявлено 22 850 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 22 850 человек в 85 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания COVID-19 возросло до 3 471 053, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявлено 22 850 случаев коронавируса
  • РИА Новости

У 13,5% новых заболевших нет симптомов.

За минувшие сутки в России умерли 566 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране скончались 63 370 заболевших COVID-19.

В России за сутки после выздоровления от коронавирусной инфекции выписали ещё 28 658 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 составило 2 854 088.

Накануне в России зарегистрировали 22 934 случая заболевания и 531 летальный случай среди пациентов с COVID-19. В то же время 21 786 человек вылечились от болезни.

Ранее стало известно, что более 40% привившихся от коронавируса в Москве в рамках программы вакцинации — старше 60 лет.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.

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