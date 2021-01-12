Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионах России.

«Мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших», — сказала Попова.

При этом она отметила, что ситуация по регионам остаётся различной.

«22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации, два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост», — добавила глава Роспотребнадзора.

По её словам, в новогодние праздники была усилена работа по выявлению контактов заболевших коронавирусом.