В Москве рассказали о возрасте вакцинировавшихся от COVID-19

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что более 40% горожан, привившихся от коронавируса в Москве в рамках программы вакцинации, — старше 60 лет.

«42% (то есть почти половина) прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках — это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжёлой форме», — цитирует её ТАСС.

По словам Раковой, власти Москвы признательны, что люди старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавирусной инфекции в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.