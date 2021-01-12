В Москве рассказали о возрасте вакцинировавшихся от COVID-19

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Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что более 40% горожан, привившихся от коронавируса в Москве в рамках программы вакцинации, — старше 60 лет.
В Москве рассказали о возрасте вакцинировавшихся от COVID-19
  • Reuters

«42% (то есть почти половина) прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках — это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжёлой форме», — цитирует её ТАСС.

По словам Раковой, власти Москвы признательны, что люди старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавирусной инфекции в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

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