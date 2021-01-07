Вирусолог оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19

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Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.
Вирусолог оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с НСН он привёл мнение специалистов, согласно которому люди, переболевшие коронавирусом, должны быть ревакцинированы.

«Это раз. Во-вторых, мы понимаем, что люди переболевают по-разному, и в каждом случае перед вакцинацией пациента смотрит врач. Он оценивает все показатели», — сказал Малышев.

По его словам, в каждом случае должен быть осмотр врача. В зависимости от этого иногда нужно посмотреть антитела, а иногда этим показателем уже можно пренебречь.

Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз по пандемии.

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