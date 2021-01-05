Иммунолог дал прогноз по пандемии
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«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, с плато начнут уходить к концу февраля — началу марта.
Как считает Болибок, заболеваемость станет падать.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.