В России за сутки выявили 22 934 случая коронавируса
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Накануне в России зарегистрировали 23 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За сутки умер 531 человек с COVID-19. Накануне скончались 436 пациентов. Общее число летальных исходов — 62 804.
За всё время эпидемии в стране вылечились от коронавирусной инфекции 2 825 430 человек. За сутки выздоровели 24 755 пациентов, накануне — 21 786.
В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России стабилизируется.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.