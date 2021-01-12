В России за сутки выявили 22 934 случая коронавируса

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В России за сутки выявили 22 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 448 203, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 22 934 случая коронавируса
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Накануне в России зарегистрировали 23 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За сутки умер 531 человек с COVID-19. Накануне скончались 436 пациентов. Общее число летальных исходов — 62 804.

За всё время эпидемии в стране вылечились от коронавирусной инфекции 2 825 430 человек. За сутки выздоровели 24 755 пациентов, накануне — 21 786.

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России стабилизируется.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.

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