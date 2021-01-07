В Роспотребнадзоре назвали стабилизирующейся ситуацию с COVID-19

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Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России стабилизируется, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре назвали стабилизирующейся ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Как проинформировали в ведомстве, глава федеральной службы Анна Попова провела селекторное совещание с регионами.

«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся», — говорится в сообщении.

Так, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19: суточный показатель за неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения.

В Роспотребнадзоре добавили, что охват тестированием в праздничные дни удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тыс. населения в сутки, а с начала января call-центром было обработано более 27 тыс. звонков.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 23 541 заболевшего коронавирусом.

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