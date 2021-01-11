В России за сутки выявили 23 315 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 23 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 425 269, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 315 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2805 (12,0%) без клинических проявлений», — сообщили в штабе.

Накануне в России зарегистрировали 22 851 случай коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России стабилизируется.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.