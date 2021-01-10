В России за сутки выявлен 22 851 случай коронавируса

В России за сутки выявлен 22 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 401 954, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в штабе.

Накануне в России зарегистрировали 23 309 случая коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России стабилизируется.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.