В России за сутки выявлены 23 309 заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 23 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 379 103, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», — отметили в штабе.

Накануне в России зарегистрировали 23 652 случая коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России стабилизируется.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.