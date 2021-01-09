В России за сутки выявлены 23 309 заболевших коронавирусом
- Reuters
«За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», — отметили в штабе.
Накануне в России зарегистрировали 23 652 случая коронавируса.
В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России стабилизируется.
Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.