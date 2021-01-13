ВОЗ отметила снижение заболеваемости коронавирусом в России
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- РИА Новости
«В последние дни наблюдается снижение новых случаев COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти», — сказала она ТАСС.
12 января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство отмечает стабилизацию и снижение количества заболевших в России, однако ситуация по регионам остаётся различной.
Например, 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации, а два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост.
За последние сутки COVID-19 выявили у 22 850 человек, общее число зарегистрированных случаев в стране составляет 3 471 053.