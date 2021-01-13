ВОЗ отметила снижение заболеваемости коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует снижение заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти», — сказала она ТАСС.

12 января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство отмечает стабилизацию и снижение количества заболевших в России, однако ситуация по регионам остаётся различной.

Например, 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации, а два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост.

За последние сутки COVID-19 выявили у 22 850 человек, общее число зарегистрированных случаев в стране составляет 3 471 053.