В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки

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RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 17 741 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 774 672, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

За сутки в России умерли 594 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 71 076.

Выздоровели за последние 24 часа 27 922 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 202 483 пациента.

Накануне в России зарегистрировали 18 241 новый случай заболевания коронавирусом и 564 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 23 798 человек.

По словам российского лидера Владимира Путина, ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно стабилизируется.

Ранее онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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