Мурашко дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Мурашко дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Я думаю, что февраль — март станут переломными моментами и пандемия начнёт отступать», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России провели более 101 млн тестов на выявление нового коронавируса.

Врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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