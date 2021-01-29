Мурашко дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«Я думаю, что февраль — март станут переломными моментами и пандемия начнёт отступать», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России провели более 101 млн тестов на выявление нового коронавируса.

Врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.