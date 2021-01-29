Мурашко рекомендовал раньше госпитализировать пожилых с коронавирусом

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал раньше госпитализировать пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией в целях профилактики, чтобы избежать осложнений.

«Сегодня у нас достаточно коечного фонда. Лучше госпитализировать раньше — и даже категорию старше 80 лет, — ничего страшного при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжёлых», — цитирует его РИА Новости.

В октябре Мурашко заявил, что пациенты с коронавирусом должны быть госпитализированы на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии.

Основатель Центра формирования здорового образа жизни и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с «Вечерней Москвой» дала рекомендации пожилым гражданам по режиму самоизоляции.