Мурашко призвал вовремя госпитализировать пациентов с коронавирусом

Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 должны быть госпитализированы на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии, подчеркнул глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

По словам Мурашко, проблемы, как правило, возникают у тех пациентов с коронавирусом, которые поздно поступили в стационары и имеют сопутствующие хронические болезни, включая ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

«Мы настаиваем, у нас во всех наших документах звучит то, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки... пациент именно в эти сроки должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исходы», — цитирует его ТАСС.

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