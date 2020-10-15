Мурашко призвал вовремя госпитализировать пациентов с коронавирусом

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Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 должны быть госпитализированы на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии, подчеркнул глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко призвал вовремя госпитализировать пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

По словам Мурашко, проблемы, как правило, возникают у тех пациентов с коронавирусом, которые поздно поступили в стационары и имеют сопутствующие хронические болезни, включая ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

«Мы настаиваем, у нас во всех наших документах звучит то, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки... пациент именно в эти сроки должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исходы», — цитирует его ТАСС.

Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе» врач-инфекционист Галина Гольцман рекомендовала заболевшим COVID-19 следить за уровнем насыщения крови кислородом, чтобы не пропустить признаки тяжёлого развития болезни.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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