Мурашко назвал показания для госпитализации с COVID-19 в лёгкой форме

Если у пациента, лечащегося на дому с лёгкой формой коронавирусной инфекции, ухудшается состояние, на третьи сутки его нужно госпитализировать, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, течение болезни в лёгкой форме не означает, что осложнения не могут возникнуть.

Как отметил глава Минздрава, в обновлённых методических рекомендациях Минздрава говорится о критической точке — это третьи сутки заболевания.

«Если на амбулаторном лечении на третьи сутки сохраняется высокая температура и проявляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации для того, чтобы в условиях уже стационара или усилить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию, либо провести дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжёлых осложнений», — сказал Мурашко в эфире Первого канала.

Ранее список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых расширили до 15 препаратов.