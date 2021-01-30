Ростуризм представил предложения по третьему этапу программы кешбэка

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Ростуризм представил предложения по третьему этапу программы туристического кешбэка со сроком до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля и 8 марта.
Ростуризм представил предложения по третьему этапу программы кешбэка
  • Pixabay

Соответствующее письмо направлено начальником управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Еленой Лысенковой участникам туристического рынка.

«Федеральным агентством по туризму начинается подготовка к третьему этапу программы. Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года (на утверждении в правительстве Российской Федерации)», — приводит текст ТАСС.

Представителям отрасли рекомендуется разработать туры в рамках программы по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

Второй этап программы туристического кешбэка действовал в России до 10 января 2021 года.

В программу кешбэка предложено включить все санатории России. Туристам могут также разрешить переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

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