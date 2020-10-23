В АТОР рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
По имеющимся данным, наибольшим спросом в рамках второго этапа пользуются Краснодарский край и Крым. Далее следуют Кавминводы.
«Существенно разнится средний чек тура с кешбэком на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда — новогодний период дороже», — заявили в АТОР.
Там также отметили, что у большинства опрошенных компаний средний чек путёвки по акции оценивается в 25—35 тыс. рублей за тур.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.