В АТОР рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По имеющимся данным, наибольшим спросом в рамках второго этапа пользуются Краснодарский край и Крым. Далее следуют Кавминводы.

«Существенно разнится средний чек тура с кешбэком на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда — новогодний период дороже», — заявили в АТОР.

Там также отметили, что у большинства опрошенных компаний средний чек путёвки по акции оценивается в 25—35 тыс. рублей за тур.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.