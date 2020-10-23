В АТОР рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком.
В АТОР рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По имеющимся данным, наибольшим спросом в рамках второго этапа пользуются Краснодарский край и Крым. Далее следуют Кавминводы.

«Существенно разнится средний чек тура с кешбэком на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда — новогодний период дороже», — заявили в АТОР.

Там также отметили, что у большинства опрошенных компаний средний чек путёвки по акции оценивается в 25—35 тыс. рублей за тур.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.

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