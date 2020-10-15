В Ростуризме прокомментировали программу туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала программу туристического кешбэка.

«Мы значительно облегчили условия участия в этой программе, сделали их удобнее, комфортнее, привлекательнее для туристов. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей. Это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в программе стали участвовать туры любой стоимости, без нижнего порога, а возврат или кешбэк всегда составит 20% в максимуме 20 тыс. рублей.

«Для удобства граждан мы подключили к программе наши туристические агрегаторы, которые пользуются популярностью у туристов, все ссылки на них размещены на официальном сайте мирпутешествий.рф», — отметила Догузова.

Она добавила, что программа продлена до 10 января, в ней участвуют наиболее популярные туры на Новый год и Рождество.

«Можно приобретать как комплексный туристический продукт, так и отдельно проживание. Это для тех наших граждан, которые любят путешествовать самостоятельно», — уточнила глава Ростуризма.

Ранее Догузова сообщила, что более 1,5 млн путешествий по России будет доступно в рамках второго этапа программы туристического кешбэка, который начнётся 15 октября.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.