Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком

Короткая ссылка
Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Это следует из проекта постановления правительства, текст которого опубликован на портале нормативных правовых актов.
Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком
  • Reuters

Согласно инициативе, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Федерации срок предоставления туристской услуги может быть перенесён, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

В АТОР рассказали, что наибольшим спросом на втором этапе пользуются Краснодарский край и Крым, далее следуют Кавминводы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить