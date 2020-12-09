Россияне по программе кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей

Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

«В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Отмечается, что в программе приняли участие около 300 тыс. человек.

Также сообщается, что средства возвращались на карты платёжной системы «Мир», которая являлась технологическим партнёром программы.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.