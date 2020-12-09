Россияне по программе кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей

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Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.
Россияне по программе кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей
  • Pixabay

«В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Отмечается, что в программе приняли участие около 300 тыс. человек.

Также сообщается, что средства возвращались на карты платёжной системы «Мир», которая являлась технологическим партнёром программы.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.

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