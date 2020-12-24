Ростуризм предложил включить все санатории России в программу кешбэка

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Ростуризм предложил включить все санатории России в программу туристического кешбэка, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
Ростуризм предложил включить все санатории России в программу кешбэка
  • Pixabay

«У нас было и остаётся предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка. В этом году удалось включить только те санатории, которые прошли классификацию», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

В рамках программы россияне уже приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

В октябре правительство России продлило до 10 января 2021 года программу туристического кешбэка.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

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