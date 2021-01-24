Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России
- РИА Новости
«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», — сказал Песков на телеканале «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.
Песков отметил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях».
«Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона», — добавил он.
Кроме того, Песков отметил, что публикации посольства США о несогласованных акциях это косвенное вмешательство во внутренние дела России и прямая поддержка нарушения закона.
Ранее в МВД прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходило на Пушкинской площади в Москве. Как отметили в ведомстве, в акции принимали участие около 4 тыс. человек.
По итогам несогласованных митингов следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
Также следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции. Кроме того, уголовные дела из-за противоправных действий и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждены в Москве.