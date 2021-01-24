Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал незаконные акции, прошедшие в России 23 января. По его словам, вскоре многие будут преувеличивать число их участников.
Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России
  • РИА Новости

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», — сказал Песков на телеканале «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях».

«Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона», — добавил он.

Кроме того, Песков отметил, что публикации посольства США о несогласованных акциях это косвенное вмешательство во внутренние дела России и прямая поддержка нарушения закона.

Ранее в МВД прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходило на Пушкинской площади в Москве. Как отметили в ведомстве, в акции принимали участие около 4 тыс. человек.

По итогам несогласованных митингов следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Также следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции. Кроме того, уголовные дела из-за противоправных действий и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждены в Москве.

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