Песков назвал вмешательством публикации США о несогласованных акциях
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- РИА Новости
«Конечно, это некорректные публикации. Конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Если бы подобным образом поступило российское посольство во время беспорядков в США, то это вызвало бы «определённое чувство дискомфорта в Вашингтоне», подчеркнул представитель Кремля.
«Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», — заключил Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что американским дипломатам придётся объясняться на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в городах России.
Также в Москве заявили, что соответствующие публикации США «будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений».
Захарова отметила, что американские дипломаты будут вызваны в министерство «и расскажут, как им это всё в голову пришло».