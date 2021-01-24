Песков назвал вмешательством публикации США о несогласованных акциях

Публикации посольства США о несогласованных акциях 23 января — это косвенное вмешательство во внутренние дела России, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, это некорректные публикации. Конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Если бы подобным образом поступило российское посольство во время беспорядков в США, то это вызвало бы «определённое чувство дискомфорта в Вашингтоне», подчеркнул представитель Кремля.

«Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», — заключил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что американским дипломатам придётся объясняться на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в городах России.

Также в Москве заявили, что соответствующие публикации США «будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений».

Захарова отметила, что американские дипломаты будут вызваны в министерство «и расскажут, как им это всё в голову пришло».