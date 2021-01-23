Захарова: коллегам из США придётся объясняться на Смоленской площади

Американским дипломатам придётся объясняться на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в городах России, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Вчера посольство США в Москве опубликовало «маршруты протестов» в городах России и вбросило информацию о «походе на Кремль». Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли» — сказала она.

По её словам, можно представить, что бы началось, если бы посольство России в Вашингтоне «опубликовало карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии».

«Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов. Американским коллегам придётся объясняться на Смоленской площади», — заявила дипломат.

22 января Министерство иностранных дел России заявило, что любые попытки «освещения» посольством США в Москве несанкционированных мероприятий будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России.