МИД России отреагировал на сообщение посольства США о незаконных акциях

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Министерство иностранных дел России заявило, что любые попытки «освещения» посольством США в Москве несанкционированных мероприятий будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела России.
МИД России отреагировал на сообщение посольства США о незаконных акциях
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

В МИД рассказали,  что посольство США вновь подробно «информирует» на своём сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия.

Внешнеполитическое ведомство России подчеркнуло, что столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России.

Министерство добавило, что всё это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — заявили в МИД России.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.

Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных акциях.

МВД инициировало доследственную проверку в связи с подготовкой провокаций и насильственных действий.

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