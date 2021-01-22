МВД инициировало проверку данных об организации провокаций штабами Навального

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Министерство внутренних дел России сообщило, что инициировало доследственную проверку в связи с данными об организации провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального.
МВД инициировало проверку данных об организации провокаций штабами Навального
  • РИА Новости

По данным МВД, в правоохранительные органы поступила информация, что руководители региональных штабов Навального получили от соратников, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание задействовать молодёжь, включая несовершеннолетних, на несанкционированных акциях в регионах, «по имеющимся данным, путём распространения в их среде заведомо ложной информации».

«Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ», — заявили в министерстве.

Профильное подразделение МВД инициировало проведение доследственной проверки.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.

Также Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководству российских и иностранных интернет-компаний в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января.

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